Доминго ушел из Метрополитен-оперы после обвинений в домогательствах

Пласидо Доминго принял решение уйти из нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN со ссылкой пресс-службу театра.

Pl?cido Domingo will not be performing his role as Macbeth at The Metropolitan Opera, and will not perform any production at the venue again.



The decision comes as he faces multiple accusations of sexual misconduct, which he has disputed. https://t.co/zISaCeJdLR — CNN International (@cnni) 25 сентября 2019 г.

«Метрополитен-опера подтверждает, что Пласидо Доминго согласился не участвовать во всех будущих выступлениях театра. Решение вступает в силу с настоящего момента», — приводит телеканал слова представителя Метрополитен-оперы.

В заявлении также подчеркивается, что решение было принято по соглашению сторон. Певец должен был выступать в среду, но его изображения удалили с постеров на сайте театра.

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Комментируя свое решение, Доминго пояснил, что его появление на сцене могло бы привлечь нежелательное внимание к постановке.

«Хотя я решительно отрицаю недавние обвинения, высказанные в отношении меня, и меня беспокоит обстановка, в которой людей осуждают без должного разбирательства, поразмыслив, я решил, что мое появление в этой постановке «Макбет» отвлекло бы зрителей от усилий моих коллег (потраченных на подготовку спектакля)», — сказал он.