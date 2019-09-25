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Доминго ушел из Метрополитен-оперы после обвинений в домогательствах
Пласидо Доминго принял решение уйти из нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN со ссылкой пресс-службу театра.
Pl?cido Domingo will not be performing his role as Macbeth at The Metropolitan Opera, and will not perform any production at the venue again.— CNN International (@cnni) 25 сентября 2019 г.
The decision comes as he faces multiple accusations of sexual misconduct, which he has disputed. https://t.co/zISaCeJdLR
«Метрополитен-опера подтверждает, что Пласидо Доминго согласился не участвовать во всех будущих выступлениях театра. Решение вступает в силу с настоящего момента», — приводит телеканал слова представителя Метрополитен-оперы.
В заявлении также подчеркивается, что решение было принято по соглашению сторон. Певец должен был выступать в среду, но его изображения удалили с постеров на сайте театра.
Комментируя свое решение, Доминго пояснил, что его появление на сцене могло бы привлечь нежелательное внимание к постановке.
«Хотя я решительно отрицаю недавние обвинения, высказанные в отношении меня, и меня беспокоит обстановка, в которой людей осуждают без должного разбирательства, поразмыслив, я решил, что мое появление в этой постановке «Макбет» отвлекло бы зрителей от усилий моих коллег (потраченных на подготовку спектакля)», — сказал он.
Справка:
В середине августа около десятка женщин на условиях анонимности обвинили испанского оперного тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщало Associated Press. В конце августа опера Лос-Анджелеса инициировала собственное независимое расследование в связи с обвинениями.
В начале сентября к обвинениям присоединились ещё 11 женщин, включая певицу Анджелу Уилсон, о чем сообщало агентство Associated Press. За несколько недель женщины поделились новыми историями о встречах с Доминго, которые, по их словам, включали нежелательные контакты, постоянные запросы о частных встречах, ночные телефонные звонки и внезапные попытки поцеловать их в губы.