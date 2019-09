Доминго ушел из Метрополитен-оперы после обвинений в домогательствах

Пласидо Доминго принял решение уйти из нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN со ссылкой пресс-службу театра.

Pl?cido Domingo will not be performing his role as Macbeth at The Metropolitan Opera, and will not perform any production at the venue again.



The decision comes as he faces multiple accusations of sexual misconduct, which he has disputed. https://t.co/zISaCeJdLR