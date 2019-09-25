Наглая лисица промышляла на Лахте. Местные узнали в ней соседку

Лисица в поисках прокорма изучала железнодорожные пути в Приморском районе Петербурга. Видео с не стесняющимся людей зверем опубликовали очевидцы в социальных сетях 25 сентября.

На кадрах запечатлена лиса с шикарным хвостом, снующая у железнодорожной платформы Лахта. Жители Приморского района признали в ней старую знакомую.

«Эта лисица по Мебельной бегала, возможно, жила в зарослях возле канавы, а их свели. Ласки тоже без дома остались, ондатр, думаю, в норах засыпало, водяные курочки и утки нырки улетели, осталось немножко крякв, да крысюки, вот им все нипочем», — пишут горожане.

Ранее рыжую видели бегущей по Мебельной улице к Яхтенной. Местные подкармливают соседку рыбой и курицей.