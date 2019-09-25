Матвиенко переизбрали на пост спикера Совфеда. Альтернативных кандидатур не было

Экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации, сообщает официальный сайт верхней палаты российского парламента.

Выдвинуть кандидатуру Валентины Ивановны решили накануне на заседании Совета палаты. Других кандидатур на заседании 25 сентября не нашлось. Для Матвиенко это уже третий срок на посту спикера СФ.

Регламент потребовал переизбрания из-за проведения выборов губернатора в регионе. В Петербурге выборы прошли 8 сентября, избранный градоначальник Александр Беглов объявил о том, что представлять исполнительную власть Северной столицы в верхней палате вновь будет Валентина Матвиенко.

Та поблагодарила Беглова и пообещала «соблазнять новых инвесторов, привлекать финансирование» в город.