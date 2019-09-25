Kak tebe takoe, Elon Musk? Маска билбордом пригласили на бизнес-форум на Кубани

Российские бизнесмены решили пригласить американского инженера и предпринимателя Илона Маска на форум малого бизнеса в Краснодарском крае. Для этого они установили рекламный щит напротив офиса компании SpaceX в Лос-Анджелесе.

«На билборде написано «Kak tebe takoe?» и изображен QR-код, ведущий на сайт, созданный специально для того, чтобы бизнесмен Илон Маск принял приглашение», – об этом 25 сентября изданию «Кубань 24» рассказали организаторы форума.

На странице-приглашении в Интернете также размещен клип, который был записан на мотив песни «Крылатые качели», где сообщается, что «только Илон в наших сердцах». Кроме того, организаторы обращаются непосредственно к Маску, предположив, что «может быть, благодаря вам какой-то талантливый человек сможет стать вторым Сергеем Королевым и мы высадимся на Марсе».

скриншот/Instagram.com

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Установку баннера оплатил один из местных бизнесменов. Его имя не называется. Илон Маск пока не ответил на приглашение.

Напомним, Маск часто пишет у себя в Twitter на русском языке. Фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» давно стала мемом. Ею озаглавливают посты с фотографиями бытовых российских лайфхаков, нелепых изобретений и трешовых новостей. Мем противопоставляет достижения Илона Маска, вроде запуска ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту, и российскую действительность, которая выглядит отнюдь не прогрессивно.