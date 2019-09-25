Генпрокуратура выявила «укрывательства преступлений» во время лесных пожаров и потребовала возбуждения уголовных дел

Первый заместитель генпрокурора рассказал о фактах укрывательства преступлений во время лесных пожаров, возложив ответственность и на своё ведомство.

«Вскрыты случаи укрывательства преступлений. Нередко дознаватели безосновательно связывают возникновение пожаров с грозами и даже делают это при наличии категорического заключения экспертов о возгорании ввиду источника огня», – цитирует 25 сентября заявление первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана ТАСС.

В качестве примера он привел Хабаровский край, где не были проведены проверки по 15 актам лесных пожаров, которые содержали признаки нарушения по статье 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). При этом Буксман отметил, что это упущение также и органов прокурорского надзора.

«Для исправления ситуации необходимо безотлагательно провести сверку материалов и прекратить практику формальной отмены постановления, добиваться возбуждения уголовных дел», – заявил первый замгенпрокурора.

Пожары в Сибири начались в июле 2019 года в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Их общая площадь составила 1,13 млн га в Якутии и 1,56 млн га в остальных регионах. К началу осени ситуация улучшилась. Так, в начале сентября Министерство природных ресурсов и экологии рапортовало о том, что все возгорания в российских заповедниках уже потушили, а власти Иркутской области рассказали об отсутствии пожаров.