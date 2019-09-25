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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
26.09.2019 12:00
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Как сэкономить с кэшбэком семейный бюджет

«Поздравляем, за покупки вам начислены бонусы!» - подобные сообщения получают множество покупателей, но не все знают, как рационально использовать полученный кэшбэк. К бонусным программам стоит присмотреться, если речь идет о больших расходах, например на ремонт. Разбираем все каверзные вопросы на примере бонусной программы ОБИ Клуб в сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ.

Как сэкономить с кэшбэком семейный бюджет

фото предоставлено пресс-службой ОБИ

Зачем нужны бонусы, ведь можно просто купить товары со скидкой? 

Преимущество бонусной программы ОБИ Клуб по сравнению с обычными скидками в том, что каждая последующая покупка принесет еще большую выгоду. Кроме того, скидки действуют на ограниченное количество товаров, а участники ОБИ Клуба получают до 10% кэшбэка с каждой покупки и до 50% кэшбэка в период проведения акций на определенные товары или категории.

Полученными бонусами можно воспользоваться и при покупке товаров со скидкой, что еще больше увеличит вашу выгоду. Например, вы планируете приобрести ламинат для ремонта 15-метровой комнаты по цене 1 637 рублей за кв. м, на который в ОБИ действует скидка 30%. По акции ламинат обойдется вам в 17 200 рублей (вместо 24 563 рублей), кроме того, 50% покупки вы можете оплатить накопленными бонусами. В итоге вместо 24-х с лишним тысяч вы потратите всего 8 600 рублей и получите еще кэшбэк в размере 860 бонусов на следующие покупки.

Условия программы просты и прозрачны: для участников предусмотрено четыре уровня начисления бонусов — от 3 до 10% от суммы чека. Повысить уровень в программе лояльности можно как поэтапно, начиная с 3% бонусов от чека, так и сразу до максимального, 10%-ного уровня (в последнем случае необходимо совершить покупки на сумму от  200 000 рублей). 

Не люблю долго ходить по магазинам. Можно ли совершать покупки и накапливать бонусы онлайн?

Программа ОБИ Клуб действует как в гипермаркетах, так и в интернет-магазине obi.ru. Просто введите номер бонусной карты при оформлении заказа онлайн и получайте кэшбэк с каждой покупки. У участников программы есть личный кабинет, где можно отслеживать все бонусные накопления и действующие акции. Через личный кабинет можно изучить каталог и сразу оформить заказ или внести нужные товары в список покупок на будущее. 

Это особенно удобно во время капитального ремонта, который идет месяцами и делается в несколько этапов. Чтобы не ездить каждые выходные за стройматериалами, вы можете в личном кабинете заранее составить список всех необходимых покупок и поэтапно заказывать их доставку со своего смартфона. При этом, пока идет черновая отделка, вы сразу сможете рассчитать размер кэшбэка, который получите после первых закупок, и приобрести отделочные материалы в более высоком ценовом сегменте, с учетом того, что до 50% их стоимости может быть погашена бонусами.

Я не знаю, как часто буду совершать покупки. Что будет с бонусами, если я не успею ими воспользоваться или потеряю карту? 

Сама карта бессрочная, а вот срок действия бонусов ограничен одним календарным годом, который отсчитывается с момента их начисления. Вам обязательно придет напоминание в личный кабинет, когда срок действия бонусов будет заканчиваться. Бонусную карту вы можете добавить в мобильное приложение OBI. Так ее электронная версия всегда будет под рукой и можно не бояться за пластиковый аналог. Восстановить карту вместе с историей покупок и всеми накопленными бонусами можно в любом гипермаркете ОБИ в Санкт-Петербурге. 

Для меня важны не только скидки, но и дополнительные возможности и привилегии.  Какие еще преимущества  доступны участникам программы ОБИ Клуб?

Участники программы получают персональные предложения, подарки в день рождения, могут вернуть товар в течение трех лет без предъявления чека. Еще одно уникальное преимущество — специальные акции с повышенными бонусами. Возьмем, к примеру, недавнюю акцию с кэшбэком 15% за покупку межкомнатных дверей. Для ремонта в однокомнатной квартире вам нужно приобрести 3 двери. Один комплект дверей в ОБИ стоит около 7 500 рублей, соответственно, вам предстоит потратить 22 500 рублей. Но если у вас есть бонусная карта, по которой вы получаете 5% кэшбэка, и еще 15% вам начислят по акции, то в итоге вам вернется 4 500 бонусных рублей, а с 10% кэшбэка  —  5 625 рублей.

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Как правило, подобные акции проходят на регулярной основе. С сентября по декабрь для членов ОБИ Клуба будет действовать акция «Супер кэшбек»*, по которой можно дополнительно получить до 10 000 бонусных рублей за покупку.

Такие карты, наверное, не бесплатные,  что нужно сделать, чтобы ее получить?

Карты ОБИ Клуб бесплатно выдают всем желающим при покупке в ОБИ на сумму от одной тысячи рублей. Чтобы использовать бонусы, нужно активировать карту на сайте www.obiclub.ru, по телефону бесплатной горячей линии 8(800)500-80-80 или на сервисном центре гипермаркета. Далее совершайте покупки в обычном режиме, и в течение 14 дней вам на карту вернется часть их стоимости в виде бонусов для оплаты следующих покупок. Ну а копить их или тратить — решать вам. Никаких дополнительных обязательств — только выгода с каждой покупки!

*Общий срок проведения акции с 05 сентября 2019 г. по 28 февраля 2020 г., включая срок начисления дополнительных бонусных рублей с 05 сентября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно. Бонусы начисляются на бонусную карту на следующий день после первой покупки по бонусной карте за период проведения акции. Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Сделай Своими Руками Северо-Запад», 197229, РФ, Санкт-Петербург, Пос. Лахта, Лахтинский пр-т, д.85. ОГРН 5067847013493. Подробнее: https://obiclub.ru/program/bonus/offers/autumn/

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