На Канонерском станет меньше пыли. На причалах Морского порта Петербурга прекратили работы с нефтекоксом

На причалах Морского порта Петербурга прекратят работать с нефтекоксом. Из-за разгрузки данного вещества на прилегающих территориях с жилой застройкой оседала пыль.

Как сообщает комитет по природопользованию Смольного 24 сентября, на пыль вблизи причалов морского порта пожаловались местные жители весной. После чего на Канонерском острове для круглосуточного контроля качества атмосферного воздуха организовали дополнительный пост наблюдения у детского сада №74. С представителями порта городские чиновники провели несколько совещаний.

«В ходе встреч организации было предложено проработать вопрос перераспределения мест хранения навалочных грузов и осуществления погрузо-разгрузочных работ с сыпучими грузами (нефтекокс) между причалами АО «Морской порт Санкт-Петербург» с учётом максимальной отдаленности от зоны жилой застройки», — отметили в комитете природопользования.

В итоге достигнуто соглашение о прекращении погрузочно-разгрузочных работ с нефтекоксом на причалах Морского порта Санкт-Петербурга.