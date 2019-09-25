Грузовое судно с российским экипажем на борту село на мель у берегов Швеции

Baltic Carrier под флагом Гибралтара оказалось на мели у шведского города Линчёпинг. Никто не пострадал, но капитану придется ответить.

Как выяснили представители береговой охраны , слова которых приводит РИА Новости, капитан судна уснул во время управления, он подозревается в управлении в нетрезвом виде. «В отношении него ведется расследование», – заявили представители власти Швеции.

На борту 82-метрового судна водоизмещением 3110 тонн находятся семь членов экипажа, большая часть из которых граждане России.

Судно не получило повреждений, экипаж чувствует себя хорошо. Однако пока местные власти не спешат снимать его с мели. И когда Baltic Carrier продолжит путь, неизвестно: это будет зависеть от того, насколько капитан был пьян накануне, и от того, что решит прокурор по поводу его задержания.