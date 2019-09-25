Продукты, машины и табак. Forbes назвал самые успешные иностранные компании в России

Выручку иностранного бизнеса (принадлежит на 50% и более зарубежным владельцам) за 2018 год посчитал журнал Forbes. Лидер рейтинга самых богатых компаний опять не изменился.

Группа «Ашан», которой принадлежит сеть одноименных гипермаркетов с выручкой в 327,7 миллиарда рублей, стала в пятый раз самой богатой иностранной компанией. На втором месте автомобильная компания «Тойота Мотор» с 313,2 миллиарда рублей. Табачная компания «ДЖ. Т. И. Россия» (Japan Tobacco International) замыкает тройку лидеров с 303,4 миллиарда рублей.

Четвертое место, стоит отметить, также занимает табачная компания «Филипп Морис» (296,5).

В топ-10 также вошли французский ретейлер товаров для ремонта «Леруа Мерлен» (275,8), продуктовый «Пепсико Холдингс» (243,2), производитель автомобилей «Киа Моторс» (232,4), компания «Икея» (218 ), а также сеть магазинов «Метро Кэш энд Керри» (217,4).

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Общая выручка у 50 крупнейших иностранных компаний на российском рынке в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.