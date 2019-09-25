«Как пираты, будем штурмом брать этот автобус». Умных в Кронштадте станет больше, а вариантов уехать – меньше

Обсуждение реформы общественного транспорта добралось до самого отдаленного из районов Петербурга. Чиновников попытались убедить, что городские автобусы не станут альтернативой коммерческим маршруткам.

Артем Коротаев/ТАСС

Поговорить о транспортной реформе на остров приехали начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Денис Усанов и сотрудники казенного учреждения «Организатор перевозок», ответственного за бесперебойную работу общественного транспорта. Чиновники традиционно назначили время слушаний на 17:00 буднего 24 сентября, поэтому дискутировать о транспортных новациях пришли в основном местные пенсионеры.

Такие слушания комитет по транспорту с 12 сентября проводит во всех районах города. В актовом зале кронштадтской райадминистрации Денис Усанов заученно «отбарабанил» вводную часть о требованиях 220 Федерального закона о регулируемых и нерегулируемых пассажирских перевозках и повторил тезисы, о которых уже полгода говорят и пишут СМИ. Чиновник напомнил собравшимся, что маршрутки дублируют городской транспорт на самых загруженных транспортных артериях, чаще попадают в аварии, не могут обслуживать маломобильные категории жителей, не выдерживают расписание и не всегда принимают электронные проездные документы.

По словам Дениса Усанова, вместо действующих сегодня на линии Кронштадт – Санкт-Петербург маршрутных такси на базе микроавтобусов «Фольксваген Крафтер» и социальных автобусов МАЗ-103 появятся современные отечественные низкопольные автобусы большой вместимости. По плану «Организатора перевозок», изучившему кронштадтские пассажиропотоки, с июля 2020 года перевозчик должен будет ежедневно ставить на линию Кронштадт – метро «Старая Деревня» 36 больших городских автобусов, сделанных не раньше 2018 года, и примерно такое же количество автобусов на линию Кронштадт – метро «Проспект Просвещения». Социальные автобусные маршруты Кронштадт – Сестрорецк и Кронштадт – Ломоносов сохранятся без изменений.

Пришедшие на слушания кронштадтцы перспективу не оценили и напомнили чиновникам об особенностях островной жизни. Жители рассказали, что социальный автобус едет со всеми остановками в Петербург больше часа, сидячих мест мало, и ежедневная дорога для пассажиров превращается в испытание на выносливость и крепость нервов. В отличие от других пригородных районов города, у жителей Кронштадта нет альтернативы в виде электропоездов и трамваев, и маршрутное такси является единственным доступным по цене общественным транспортом, позволяющим доехать до Санкт-Петербурга менее чем за час. «Мы такой же район Петербурга, как и остальные, дайте нам возможность выбирать транспорт», – прозвучало в адрес чиновников.

Реклама



Вспомнили жители и про туристов, поток которых с каждым годом растёт, и многие из них предпочитают добираться общественным транспортом, тем самым увеличивая нагрузку на него. «Внутренний турист» умеет считать, цена автобусной экскурсии в Кронштадт до бесплатных Морского собора и парков стартует на рынке от 700 рублей с человека, проезд в маршрутном такси до острова стоит 79 рублей.

По оценкам специалистов городского Проектного офиса «Развитие Кронштадтского района Санкт-Петербурга», сегодня на работу в Петербург ездит каждый третий работающий кронштадтец и каждый первый студент, так как на острове нет ни профессиональных учебных заведений, ни достаточного количества квалифицированных рабочих мест. Средняя заработная плата на острове на четверть ниже среднегородской, что активно подстегивает масштабы ежедневной трудовой миграции с острова. С 2014 по 2019 год количество туристов, ежегодно посещающих Кронштадт, выросло с 400 тысяч до 1,6 миллиона человек, количество жителей – с 42 тысяч до 45 тысяч человек. В 2022 году, по планам Минобороны, в Кронштадтский район начнется передислокация 9 тысяч военно-морских курсантов и реализация туристического проекта «Остров фортов» амбициями о 5 миллионах туристов в год.

«Как пираты, будем штурмом брать этот автобус», – предположила одна из жительниц и посетовала, что на конечной остановке кронштадтского социального автобуса в утренний час пик уже сейчас доходит до скандалов на посадке, а когда к этому процессу вынужденно присоединятся пассажиры маршруток, станет, как 20 лет назад, когда по дамбе ходили только социальные «Икарусы»-гармошки, в которые «набивался весь Кронштадт». Комитету по транспорту припомнили и социальный автобус Кронштадт – Сестрорецк, который стоит 80 рублей и ходит с огромными интервалами. Для жителей острова этот маршрут имеет большое значение, так как многие государственные учреждения после оптимизации стали межрайонными (Кронштадтского и Курортного районов) и находятся только в Сестрорецке.

Опасения собравшихся жителей попытались развеять представители «Организатора перевозок». По их словам, «особое положение» Кронштадта будет учтено при проведении конкурса на кронштадтские маршруты. Вместо маршруток планируется запустить низкопольные автобусы-экспрессы с большим количеством мест для сидения и тремя остановками на маршруте, а в часы пик планируется уменьшить интервалы движения всех автобусов, включая социальные. В Сестрорецк автобус из Кронштадта чаще ездить не будет, но город планирует уменьшить тариф за проезд до социального. Сохранится и социальный маршрут в Ломоносов, а внутренние автобусные маршруты Кронштадта, их всего три, также перейдут на низкопольные модели, адаптированные для пожилых людей.

Чиновники рассказали и о строгом контроле за выдерживанием расписания движения, что даст возможность жителям Кронштадта не мерзнуть зимой на автобусных остановках в ожидании посадки на Петербург. В этом кронштадтцам будут помогать и «Умные остановки», внедрение которых на острове планируется со следующего года. Такие остановочные павильоны будут оснащаться цифровыми табло с информацией о местоположении автобусов и времени их прибытия, а также розетками для зарядки гаджетов.

Правда, уже расходясь и вне протокола, участники слушаний согласились, что с учетом установленной скорости движения низкопольного автобуса по КАД в 60 км/ч, добираться от города до острова придется все же больше часа, а значит, Кронштадт снова станет дальше. «И зачем мне умная остановка, лучше бы головы умные были», – ворча вполголоса, расходились кронштадтские пенсионеры.

Кирилл Петров,

«Фонтанка.ру»