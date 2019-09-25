«Определение границ объекта», а не раскопки. Противники поисковых работ РВИО на могильнике Сандармох нашли основания для признания их незаконности

Российское военно-историческое общество (РВИО) фактически признало, что их раскопки в Карелии в урочище Сандармох под Медвежьегорском в августе – сентябре 2018 года были незаконными. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову.

Активная противница раскопок РВИО изучила отчёт представителей организации, возглавляемой министром культуры РФ Владимиром Мединским. В документе утверждается, что одной из задач этих раскопок было «определение границ территории объекта культурного наследия». Однако у РВИО нет соответствующих полномочий, что и говорит о незаконности экспедиции, настаивает Слабунова.

Кроме того, в документе РВИО сообщается, что у экспедиции было лишь разрешение от администрации муниципалитета и управления по охране культурных объектов Карелии на поисковые работы. О разрешении на археологические работы в отчёте копателей не упоминается.

Представители РВИО ведут раскопки на территории могильника второе лето подряд. Они ищут подтверждения версии, что в расстрельных ямах Сандармоха покоятся останки не жертв НКВД времён сталинских репрессий конца 30-х годов прошлого века, а советские военнопленные, которые могли быть уничтожены в финском плену во время Второй мировой войны.

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Могильник Сандармох был обнаружен сотрудниками общества «Мемориал» и краеведческого музея Медвежьегорска в 1997 году. Историк Юрий Дмитриев с помощью архивов органов госбезопасности смог установить имена 6241 человека, погребённых здесь. И директор местного краеведческого музея, и Дмитриев в настоящее время обвиняются в педофилии и лишены возможности продолжать исследовательскую работу.

В 2019 году министерство культуры Карелии заявило, что утверждения о жертвах сталинских репрессий активно используется рядом стран в «деструктивных информационно-пропагандистских акциях», а «спекуляции вокруг событий в урочище наносят ущерб «международному имиджу России» . На территории Сандармоха установлены многочисленные национальные памятные знаки.

Раскопки РВИО вызвали резко негативную реакцию части историков и правозащитников. Попытка чиновников снять охранный статус с территории массовых расстрелов и захоронений не увенчалась успехом.

Заявления о причастности финской армии к расстрелам вызвали недоумение и властей Финляндии, которые заявили, что все их архивы по Второй мировой войне открыты.

«Фонтанка» публиковала фрагмент книги руководителя петербургского отделения общества «Мемориал» Ирины Флиге о Сандармохе. Автор лично участвовала в поисках этого места расстрела узников Соловецкого лагеря особого назначения, которые были вывезены в1937 году с острова и пропали.