Наменявших 1,3 млн петербурженке на купюры «банка приколов» нашли. Любители кочевой вольницы жили под боком у полиции

За сутки в Петербурге нашли тех, кто обманом вынес больше миллиона рублей из квартиры пенсионерки. Жили гастролерши весьма недалеко от изолятора временного содержания на улице Захарьевской.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), днем 23 сентября по домашнему телефону в квартиру на проспекте Юрия Гагарина позвонила неизвестная, которая представилась директором организации по изучению социальной жизни пенсионеров. Она сообщила о том, что с октября по ноябрь 2019 года будет производиться замена денежных средств. Вскоре 89-летнюю местную жительницу навестили две темноглазые «соцработницы». Хозяйке заявили, что на них возложена миссия обмена денег – а для этого имеющуюся наличность надо переписать. Пожилую женщину это, похоже, не смутило: она вынесла бойким посетительницам 1,3 млн рублей. Проводив незнакомок, решила еще раз взглянуть на деньги и обнаружила банкноты «банка приколов» вместо изделий Гознака.

К поискам мошенниц сразу же подключился 5 отдел оперативно-разыскной части управления уголовного розыска, который в том числе специализируется на этнических преступных группах. Спустя сутки после визита на квартиру к пенсионерке были задержаны две подозреваемые – 43-летняя жительница Владимирской области и 58-летняя уроженка Казахстана, проживающая в Омской области. Обе не работают, не судимы. В Петербург «перекочевали» буквально накануне преступления, 22-го числа. Что любопытно, заняли съемную квартиру на Захарьевской улице, в каких-нибудь 200 метрах от ИВС полицейского главка.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанных проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.