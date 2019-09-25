«Влепилась в автобус». После ночи любви петербуржец понял, что познакомился с угонщицей

Не только чувства подтолкнули девушку к знакомству в Калининском районе Петербурга. После ночи у кавалера дама решила вспомнить о награде и села за руль автомобиля бизнес-класса. Но навыков вождения не хватило, чтобы утолить жажду наживы.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 25 сентября, накануне около 9.30 в полицию обратился 32-летний петербуржец. Горожанин проснулся в квартире на Лабораторном проспекте один, хотя вечер отметился приятным знакомством. Вместе с женщиной пропали ключи и документы на Mercedes-Benz Е-класса. Старенький автомобиль принадлежит строительной компании.

Транспорт не уехал далеко. Mercedes нашли в нескольких кварталах по соседству, у первого дома на проспекте Маршала Блюхера. Автомобиль врезался в маршрутку, а его водитель успел исчезнуть. Очевидцы в социальных сетях пишут, что за рулём находилась женщина.

«Походу, смотря в телефон и не тормозя, влепилась в автобус, отъезжающий от остановки», — написали строгие горожане.