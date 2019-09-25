В Турции взорвался полицейский автобус

Автобус со спецназом полиции, который следовал по провинции Адана на юге Турции, оказался в зоне поражения самодельной бомбы утром 25 сентября. Есть пострадавшие.

«Несколько полицейских получили ранения при взрыве автобуса с использованием самодельного взрывного устройства в районе Юрегир, они доставлены в больницы. Их состояние не вызывает опасений», – сказал губернатор провинции Махмут Демирташ в эфире телеканала NTV, который цитирует РИА Новости.

Фото: кадр из видео/NTV

Ранения получили пять полицейских.

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Ранее подобные нападения на полицейских и военных на юго-востоке Турции совершали члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).