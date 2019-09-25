ГИБДД планирует снизить порог ненаказуемого превышения скорости до 10 км/ч

В новой редакции КоАП, которую планируют внести в Госдуму в начале следующего года, ГИБДД хочет указать новый ненаказуемый порог превышения скорости. Это позволит снизить аварийность, уверены в инспекции.

По словам замначальника ГИБДД России Владимира Кузина, которые 24 сентября приводит «Коммерсант», МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч. «Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года», – отметил Кузин.

Обсуждения о пересмотре скоростного порога ведутся с 2018 года. Тогда в ГИБДД, Минтрансе и правительстве Москвы идею поддержали, однако до конкретных действий дело не дошло.

Концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях правительство опубликовало в июне 2019 года. В ГИБДД полагают, что помимо ненаказуемого скоростного порога туда будет внесен и штраф за опасное вождение, порядка 5 тысяч рублей. Этот термин, напомним, появился в ПДД в 2016 году, но санкции пока в КоАПе не появилось.