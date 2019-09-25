Подъезды к КАД в районе Парголово заблокировала авария с автобусом

Второе утро подряд в районе КАД на севере Петербурга аварии блокируют движение. 25 сентября героем хроник стал желтый автобус.

Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП», около 8:30 утра на повороте с Выборгского шоссе на Приозерское рядом с заправкой столкнулись желтый рейсовый автобус и легковушка.

По предварительной информации, никто не пострадал, но автомобиль лишился бампера.

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Так как автобус не полностью успел въехать на Приозерское, его «хвост» мешает проезду по Выборгскому. В месте аварии скапливается пробка.

Накануне въезд в город по КАД в районе Мурино заблокировало столкновение двух легковушек. https://www.fontanka.ru/2019/09/24/020/.