Пятиклассник из Веселого Поселка тоже решил хайпануть на волне минирований, но с маскировкой недокрутил

Более 1800 человек эвакуировали 24 сентября из учебных заведений Петербурга по тревожному сигналу. Электронные рассылки, тексты которых почти наизусть весной выучили сотрудники правоохранительных органов, ни при чем: «минёры», возможно, решили хайпануть на этой волне, но использовали по старинке телефоны.

Как ранее сообщала «Фонтанка», сначала на выход пошла средняя школа №601 на Приморском проспекте, 143, корпус 3. Эвакуация началась в одиннадцать утра, здание покинуло 830 человек. Поднять школу на воздух обещали с мобильного телефона некоего Хамида с улицы Иркутской, 35. Следов существования Хамида полиция не нашла, дома №35 на улице с сибирским наименованием тоже не существует.

Во второй половине дня, после 15, на выход всех попросила уже школа №591 по проспекту Большевиков, 28. В это время в здании было около 500 человек. «Террорист» шифровался плохо: звонил с мобильника отца пятиклассника. Выехавшему на место Центру «Э» было нечего делать: личность анонима была очевидна. Протокол вручили матери школьника.

Не обошла стороной волна и пожарно-спасательный колледж на проспекте Большевиков, 52, корпус 1. На этот раз угрозу на свой личный телефон получила преподаватель. Около четырех дня на прогулку отправились 350 учащихся и 140 сотрудников. Звонок поступил с «трубки» 36-летнего жителя Большой Охты, сейчас его разыскивают.

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Авторы нашумевшей рассылки про пластиковую бомбу без запаха тоже напомнили о себе на этой неделе. Четыре школы Красносельского и Калининского районов получили послания с IP-адреса, зарегистрированного в Сан-Франциско.