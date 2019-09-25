Преимущественно Европа. Пулково назвало список стран, куда смогут летать иностранные лоукостеры

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, раскрыла список стран, для полетов в которые запросила у федерального правительства «седьмую степень свободы воздуха». Особый режим даст иностранным перевозчикам возможность летать из Северной столицы не только в свою страну, но и в другие, и тем самым расширить сеть.

В список вошли 33 страны, среди них 32 европейские: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия,

Швейцария, Швеция, Эстония. Единственной неевропейской страной стал Израиль. «Предложения были представлены на рассмотрение в Министерство транспорта РФ. ВВСС ожидают, что финальный список будет утвержден к 1 декабря 2019 года», – сказали в компании.

Ранее сообщалось, что лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air предоставили планы маршрутных сетей для полетов из петербургского аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет «седьмую свободу воздуха».

В ВВСС подчеркнули, что данный список составлен оператором аэропорта, а не перевозчиками. Если перечень будет одобрен, то выполнять перелеты из указанных стран смогут не только Ryanair, EasyJet и Wizz Air, но и другие компании.