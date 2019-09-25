«Не дают чаевые». В Турции назвали причины роста количества аварий с туристическими автобусами

Усталость, низкая зарплата и скупость туристов — основные причины участившихся ДТП с с участием туристического транспорта в Турции. Анализ сезона, закончившегося аварией 21 сентября с автобусом, который вез в аэропорт российских туристов, от президента ассоциации водителей туристического транспорта Антальи Аль Риза Йеничикты приводит сайт российской туристической ассоциации.

Основной причиной аварий в сообществе назвали усталость водителей, которым приходится работать без замены более 8 часов в день. Хотя по закону они должны после каждых 8 часов отдыхать по 1-1,5 часа, однако, вместо этого им приходится заниматься техническим обслуживанием и уборкой салона автобуса.

Во-вторых, отмечает Али Риза Йеничыкты, у водителей очень низкая заработная плата – от 2 до 3 тыс. турецких лир, так что многим приходится для получение нормальной зарплаты работать сверхурочно.

«Это тоже одна из причин несчастных случаев», – говорит Йеничыкты. Посетовал он и на то, что туристы стали более скупы и перестали давать чаевые.

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Также в ассоциации отмечают, что в Анталье в пик сезона насчитывается около 4-5 тыс. водителей, но часть из них не является именно профессиональными водителями, «заточенными» под туристический транспорт. Многие нанимаются в транспортные компании, обслуживающие туристов, на сезонную работу, просто имея водительские права.