В губернаторских инстаграмах подсчитали ботов. Из накруток состоит треть аудитории

Треть подписчиков на Instagram-аккаунтов российских губернаторов – боты. Об этом заявили авторы доклада «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram», представленный Центром политической конъюнктуры. Эксперты назвали пофамильно тех, кто накручивает статистику.

Подробности публикует 25 сентября РБК. По информации ЦПК, боты составляют 30,4% губернаторской аудитории в Instagram. Лидерами по накруткам эксперты назвали главу Тувы Шолбана Кара-оол (63%), мэра Москвы Сергея Собянина (53%), главу Северной Осетии Вячеслава Битарова (50%), руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова (48%) и губернатора Подмосковья Андрея Воробьев (47%).

Всего в списке 68 фамилий, то есть, указаны не все регионы: например, нет губернатора Петербурга Александра Беглова. Возможно, это связано с тем, что в Instagram есть аккаунт под названием «Команда Беглова», который не ведется напрямую от имени градоначальника. У него более 6300 подписчиков.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в рейтинг пабликов с ботами попал, правда, он на 61 месте, что может считаться еще не таким плохим показателем.

Самые «чистые» аккаунты, по мнению ЦПК, принадлежит губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину — 13% его аудитории являются ботами. Но и подписчиков у него относительно немного, их количество не дотягивает и до двух тысяч человек.