«Вы украли мои мечты, мое детство». 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг на саммите ООН произнесла эмоциональную речь

«Теперь вы решили обратиться к нам, молодым, за надеждой? Да как вы смеете!» - Тунберг обвинила государства участников саммита в украденном детстве. 24 сентября она заявила, что правительства игнорируют экологические проблемы и говорят лишь «деньгах и сказках про рост экономики».

После своего выступления на Саммите ООН Грета Тунберг подала вместе с группой молодых активистов жалобу в Комитет ООН по правам ребенка с обвинением в адрес 5 стран в том, что они мало делают для борьбы с изменением климата и тем самым нарушают Конвенцию о правах ребенка pic.twitter.com/mj58TmHuhr — ООН (@UnitedNationsRU) September 24, 2019

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«Я должна быть в школе, в своей стране. Вы украли мое детство своими пустыми обещаниями!» – заявила Тунберг, отметив, что ей еще повезло, а где-то гибнут люди и целые экосистемы.

В конце речи она отметила, что «молодые люди начинают осознавать предательство» и если их подведут, они этого никогда не простят.

На выступление девочки откликнулись во всем мире. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выступление шведской активистки. По его словам, проблемы, которые Тунберг подняла в своем выступлении, находят отражение в международной политике России. Песков отмести, что 23 сентября Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату.

В ООН также сообщили, что после выступления на саммите Грета Тунберг подала вместе с группой молодых активистов жалобу в Комитет ООН по правам ребенка с обвинением в адрес 5 стран в том, что они мало делают для борьбы с изменением климата и тем самым нарушают Конвенцию о правах ребенка