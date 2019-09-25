Пожарные части, дежурные службы и водный надзор под угрозой закрытия в МЧС. 600 подразделений в рамках реформы будут ликвидированы

Чрезвычайное ведомство хочет закрыть 578 учреждений по России в рамках реорганизации. Под нож пойдут не только административные подразделения, но и те, кто тушат, отвечают на звонки и гоняют скутеристов и любителей под градусом посмотреть на водные красоты.

В рамках первого этапа несколько лет назад ведомство закрыло четыре региональных центра – Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях.

Летом МЧС протестировал новую структуру в Москве, Мордовии, Хабаровском и Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях. Отметим, что реорганизация не сильно сказалась на тушении лесных пожаров в том числе и в экспериментальных регионах. Однако, цитирует МЧС РИА Новости, в результате число сотрудников в этих главах увеличилось на 3,6 тысячи человек.

На втором этапе ведомство закроет 578 учреждений. Среди них часть пожарно-спасательных частей, центров управления в кризисных ситуациях (отвечают на звонки по 112) и центров ГИМС, отвечающих за безопасность на воде.

Реклама



Сотрудникам этих подразделений предложат перейти на вакантные должности в территориальных главках либо выплатят компенсации.