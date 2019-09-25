Китайские туристы, как представители стратегического партнера, желанные гости в Царском Селе. Минкульту пришлось объяснять про «отдельные дни» для гостей из Поднебесной

Министерство культуры России пришлось объясняться из-за сообщений СМИ о том, что ведомство якобы «хочет ограничить число китайских туристов в Царском селе». На сайте ведомства 25 сентября вышло дополнение к комментариям замминистра о мерах разрешения коллапса в музейном комплексе Пушкина

Выяснилось, что на заслушивании концепции развития музея директор Ольга Таратынова признала, что музей переживает коллапс, вызванный наплывом туристов, который растет с каждым годом. На данный момент музей-заповедник не способен вместить всех желающих, из которых 60-70% гостей составляют туристы из Китая.

При этом в музей и министерство, как говорится в сообщении, поступают жалобы от жителей России от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Грозного, которые приезжая в Петербург, не могут попасть в Екатерининский дворец.

Руководство Министерства поставило задачу перед директором «Царского села» и Департаментом музеев разработать систему мер по грамотному регулированию туристских потоков: «Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющими страну – стратегический партнер РФ являются желанными гостями в музее».

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В ведомстве отметили, что при этом нужно сделать все, чтобы и российские туристы имели доступ к собственному культурному наследию, и гости из Китая не стояли в очереди, время ожидания в которой на сегодняшний день составляет до 4 часов.

Накануне, замминистра Алла Манилова в разговоре с «Интерфаксом», сказала, что бороться с проблемой неравноправного допуска в Царское помогут «регуляторы» для иностранных групп. Посещение выходцев из-за рубежа, например, могут ограничить отдельными днями. При этом, по мнению Маниловой, в музее-заповеднике сложился «красный» уровень опасности для россиян.

«Фонтанка» одной из первых обратила внимание на проблему очередей и массового наплыва туристов из Китая именно в Пушкин. Чтобы увидеть легендарную Янтарную комнату в очереди у Екатерининского дворца в Пушкине летом приходится стоять 4-5 часов. Исправить ситуацию не помогает ни отдельный вход для туристических групп, ни электронная система продажи билетов.