Кукольный театр поставит спектакль по заявке Роскомнадзора. В нем будут гаджеты и киберпреступники

По заявке Роскомнадзора поставят спектакль. Новосибирский областной театр кукол попробует донести до детской аудитории в доступной форме необходимость защищать персональные данные несовершеннолетних в Сети.

«Мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты. Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы: презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить», — рассказал директор театра Юрий Горлатых, слова которого 25 сентября приводит Znak.com.

Работа над пьесой уже идет, но срок премьеры еще не обозначен. Новосибирскому кукольному театру не впервой решать подобные творческие задачи: в репертуаре уже есть спектакли о безопасности дорожного движения и пожарной безопасности.

Директор театра Горлатых раньше был депутатом регионального парламента от «Единой России». В 2015 году он не прошел в ЗакС по партийному списку. Его назначили сначала замдиректора Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, а потом — директором областного кукольного театра.