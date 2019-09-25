СМИ: Путин в письме предложил странам НАТО объявить мораторий на развертывание РСМД

Письмо в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности, направил президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на источники, сообщает «Коммерсант».

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в тексте послания от 19 сентября, которое цитирует издание.

В послании Путина говорится, что Россия уже объявила о решении не размещать эти ракеты в Европе и других регионах, пока от этого будут воздерживаться американская сторона.

Также российский президент отметил, что претворение в жизнь моратория на развертывание ракет потребует дополнительных верификационных мер, особенно учитывая то, что на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности. «Готовы к обсуждению соответствующих технических аспектов», — сказано в послании.

Издание уточняет, что документ получили лидеры стран и объединений, например, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Реклама



Помимо членов альянса, письмо было отправлено в Китай.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД, сообщает РБК.