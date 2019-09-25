У петербургской академии следственного комитета ночью тушили пожар

Строительная бытовка подогрела начало отопительного сезона в центре Петербурга. Никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о возгорании на набережной реки Мойки,96, поступило в дежурную часть в 22.52. Когда пожарные расчеты прибыли на место, то выяснилось, что у особняка постройки середины 17 века, где раньше располагалась Александровская военно-юридическая академия , а сейчас академия СК, горит бытовка.

Дощатая постройка три на шесть метров выгорела полностью. И была разобрана силами 15 человек личного состава.

К 00.11 пожар был ликвидирован.