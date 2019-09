«Не надо услащать». У папы римского обнаружилась аллергия на прилагательные

Ценность прилагательных для речи и письма сильно преувеличены. Такой тезис во время обращения к Секретариату по коммуникации в Ватикане пытался раскрыть папа римский Франциск.

Понтифика 25 сентября цитирует The Guardian. По словам Франциска ценность существительных в том, что они отражают человеческую реальность, поэтому не нужно «услащать» эти слова прилагательными и наречиями. Больше всего в речи досталось слову «истинный»: «Почему говорят «истинный христианин»? Это просто христианин!».

Папа римский отметил, что у него даже есть аллергия на прилагательные.

Начиная выступать, понтифик все-таки использовал прилагательное «недлинная», применительно к своей речи. «В ней семь страниц… Но я уверен, что большинство из вас заснут после первой», — сказал папа. Он также поблагодарил свою команду за успешное ведение его аккаунта в твиттере, в котором тоже высказался о прилагательных.

Let us learn to call people by their name, as the Lord does with us, and to give up using adjectives.

— Pope Francis (@Pontifex) September 24, 2019