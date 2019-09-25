Росстат посчитал сколько россиян лишатся работы до конца сентября

Почти 52 тысяч россиян, по подсчетам государственных статистиков, лишатся работы в первый месяц осени. Вряд ли потерявших работу успокоит то, что запланированные увольнения минимальные с 2016 года.

По информации службы, которую приводят «Известия», больше всего людей насильно покинет обрабатывающие производства, где в РФ преобладает нефтянка – 12,6 тыс. человек. На втором месте госслужащие, военные и социальные работники – 7,7 тыс. На третьем — учителя и другие участники сферы образования – 5,2 тыс.

Отметим, что в общее число не попали те, у кого заканчивается срочный трудовой договор, или они выходят на пенсию.

Речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.