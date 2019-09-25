Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа. Он ответил мгновенно

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Трамп уже успел ответить на решение парламента. " PRESIDENTIAL HARASSMENT!", – написал президент США.

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PRESIDENTIAL HARASSMENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

"Они даже не видели стенограмму звонка. Общая охота на ведьм!....Такой важный день в Организации Объединенных Наций, такая большая работа и такой большой успех, и демократы намеренно должны были испортить и унизить его с помощью более экстренной новости. Так плохо для нашей страны!"

Поводом к началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.