The Washington Post: Американский парламент заявляет о начале процедуры импичмента президента

Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси планирует объявить об официальном запросе о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, передает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Opinion: Impeachment is coming. Trump needs his defenders more than ever. https://t.co/f0jNtX2QFq

— The Washington Post (@washingtonpost) 24 сентября 2019 г.