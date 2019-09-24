The Washington Post: Американский парламент заявляет о начале процедуры импичмента президента

Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси планирует объявить об официальном запросе о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, передает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Opinion: Impeachment is coming. Trump needs his defenders more than ever. https://t.co/f0jNtX2QFq — The Washington Post (@washingtonpost) 24 сентября 2019 г.

Ранее член палаты представителей конгресса США Джон Льюис, выступая во вторник на заседании палаты, призвал начать официальную процедуру импичмента Трампа.

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Неназванные члены демократической партии США заявили газете, что свое решение Пелоси приняла после разговора с ними за закрытыми дверями. В частности, они обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Трампа. Предполагается, что данный комитет будет создан несколько позже во вторник, когда Пелоси обратится к демократам по вопросу начала процедуры импичмента.

По данным Washington Post, более 150 из 253 демократов в палате представителей поддерживают импичмент Трампа.

Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.