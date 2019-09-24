Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США

Депутат VIII созыва Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что её страна должна отказаться от финансовой помощи США.

"Я считаю, что Украина станет США интересна тогда, когда перестанет просить деньги. Это понятно, что если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный. И эти 400 миллионов долларов, они и для США – ничто, и для наших олигархов, которые постоянно воруют, тоже ничто. Я, конечно, понимаю, что бедному человеку и копейка в помощь. Но я считаю, что, может, мы и бедные, но гордые. И лучше бы мы отказались от этих денег. И сказать: "Спасибо, ваших денег нам не надо. Но и покупать уголь у вас не будем", – сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne во вторник.

По ее мнению, Украина не должна концентрировать внимание на одном союзнике. Страна должна иметь больше партнеров и друзей, чем врагов.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что 115 миллионов долларов планируется выделить в рамках программы госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а еще 26,5 миллиона долларов из этой же программы из бюджета 2018 года (в сумме 141,5 миллиона). Таким образом, общий объем помощи с учетом 250 миллионов долларов по линии Пентагона составит 391,5 миллиона долларов.

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Указанная сумма должна быть одобрена обеими палатами конгресса США в бюджете страны на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября 2019 года.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.