В Госдепе заявили, что США серьезно относятся к международным обязательствам по выдаче виз

Соединенные Штаты серьезно относятся к своим международным обязательствам по предоставлению виз иностранным делегациям для участия в организованных ООН мероприятиях. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя ситуацию с невыдачей американских въездных визы членам делегации РФ на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН", – отметила дипломат.

Ранее официальные представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".

Во внешнеполитическом ведомстве назвали решение США возмутительным примером неуважения. Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными. Кроме того, американского зампосла вызвали в МИД и передали ноту протеста.