" У нас будут очень крутые отношения". Зеленский всё мечтает о встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает «очень крутых» отношений с США. Слова украинского лидера приводит его пресс-служба.

«Найголовніше те, що всі говорять про Україну, її не забувають і підтримують», – Володимир Зеленський прокоментував результати перших двосторонніх зустрічей з лідерами країн у рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Відео за посиланням.https://t.co/LOOTMGTJyB — Офіс Президента (@APUkraine) 24 сентября 2019 г.

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину», — заявил Зеленский.

«Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украина. Надо верить не словам, а глазам», — добавил он.

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Заявление прозвучало во время рабочего визита в США, где украинский лидер принимает участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

С утра Зеленский публично мечтал о "мощных" отношениях с президентом США. Состоится ли она, пока неизвестно.