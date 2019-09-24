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Общество
24.09.2019 22:46
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Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.

"Скажу прямо, мы намерены ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит и парламент. Мы убеждены, что вейпы представляют угрозу здоровью населения", – написал глава Чечни у себя на странице "ВКонтакте".

Кадыров отметил, что многие страны уже ввели запрет на импорт, продажу и рекламу вейпов. Кроме того, он обратил внимание на вредное влияние стероидов на организм, а также на неквалифицированных косметологов в салонах красоты.

Кадыров добавил, что поручил министру здравоохранения Чечни Эльхану Сулейманову совместно с советом экономической и общественной безопасности, администрацией главы и правительства республики проверить салоны на наличие лицензий и соответствие процедурных кабинетов санитарным нормам, а магазины спортивного питания – на предмет качества используемых препаратов. Также он поручил завершить регистрацию государственных аптек в единую систему для работы с дорогими препаратами для лечения редких заболеваний.

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