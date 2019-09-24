Как Навальный с американцами давил на психику и заставил жителей «Смольнинского» выбрать не тех

Жители муниципалитета “Смольнинское” выбрали своими депутатами оппозиционеров под давлением. Давили на их психику американцы, разработавшие по заказу Алексея Навального систему “Умное голосование”. Убедить в этом суд пытается бывшая помощница депутата Виталия Милонова Анастасия Колб: она проиграла выборы и требовала отменить их результаты.

Алексей Навальный//Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Если Алексей Навальный сомневался, эффективно ли его штаб поработал на муниципальных выборах в Петербурге, ему стоило бы посетить заседание суда об отмене итогов голосования в «Смольнинском» – одном из округов, где большинство мандатов получила оппозиция. Еще никто так пламенно не доказывал состоятельность кампании сторонников Навального, как Анастасия Колб, дочь главы администрации муниципалитета: она считает, что проиграла выборы из-за психологического воздействия, которое оказала на избирателей работа сервиса «Умное голосование». Суд пока оценки требованиям кандидатки не дал, зато в избирательной комиссии муниципалитета возмущение проигравшей разделяют.

С требованием отменить результаты выборов по одному из округов "Смольнинского" Анастасия Колб, дочь главы местной администрации муниципалитета Александра Колба и бывшая помощница депутата Виталия Милонова, обратилась в суд две недели назад. Она сама баллотировалась в депутаты по этому округу (шла без партийной поддержки), но проиграла оппозиционерам – кандидатам от «Яблока», самовыдвиженцам из команды штаба Алексея Навального и активистам движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Голосовать за всех этих кандидатов рекомендовала система «Умное голосование» Алексея Навального – каждому избирателю по запросу сервис присылал список претендентов на депутатские мандаты, не связанных с властью. Оппозиция по итогам выборов взяла в этом совете большинство мандатов – 16 из 20.

Победа оппозиционеров была нечестной, полагает Анастасия Колб: петербуржцы выбрали их под психологическим давлением. Давление заключалось в том, что в день выборов и накануне – в день тишины – сервис «Умное голосование» продолжал работать, то есть присылать интересующимся избирателям список кандидатов, рекомендованных Навальным. «Любой избиратель, даже находясь в кабинке для голосования, мог зайти на сайт и получить электронную агитку. Вследствие такого завуалированного принуждения избиратели не могли осуществить осознанный выбор, – объяснила Анастасия Колб суду. – Так сложилась уникальная ситуация, которая привела к подрыву стабильного функционирования представительной демократии».

Реклама



Что выглядит особенно цинично, сервер, на котором размещен сайт «Умного голосования», находится в США и «обслуживается американской системой «Гугл»» – доказательства этого факта Анастасия Колб тоже представила суду.

Представлять позицию истице помогала ее мать Марина Колб. Она обратила внимание суда, что «Умное голосование» рекламировали очень активно: «По телевидению! По всем средствам массовой информации! Этот факт даже не нуждается в доказывании – это умное голосование просто на ушах у всех». «Я позвонила, поспрашивала, кто мог бы создать такую систему. Мне ответили: «Ну, надо попробовать... Очевидно, этот сервис создавался иностранными специалистами», – авторитетно заявила она суду. Все это, по словам представительницы истицы, делает агитацию за победивших кандидатов незаконной: мало того, что она распространялась в день выборов и накануне, что запрещено, так еще и администрировалась американцами, а на ее создание и рекламу явно потратили много денег – «никакого избирательного фонда не хватит».

«А что, вам известно, что эта агитация проводилась по просьбе кандидатов?» – поинтересовалась у истицы судья. «Это не имеет никакого значения, – заверила суд представительница Анастасии Колб. – По воле кандидатов это происходило или без их воли – главное, что агитация была незаконной и привела к искажению волеизъявления». Эту точку зрения поддержал и представитель муниципального избиркома «Смольнинского» Всеволод Хорунжий. Он заявил суду, что поддерживает требования истицы отменить итоги голосования: кампания Алексея Навального, по его мнению, и правда оказала на избирателей настолько сильное воздействие, что определить достоверно их волю нет никакой возможности.

Еще одним аргументом в арсенале истицы и ее представительницы оказалось письмо, которое часть жителей «Смольнинского» написала Владимиру Путину. Как выяснилось на судебном заседании, группа избирателей пожаловалась президенту на то, что «большинство кандидатов – абсолютно неизвестные им люди», которые даже не живут на территории округа. И этот тезис нашел поддержку у представителя муниципального избиркома. Он даже признался, что избирком, прежде чем установить результаты выборов в «Смольнинском», рассмотрел аналогичную жалобу Анастасии Колб, но удовлетворять ее не стал. «В тот момент был серьезный прессинг со стороны многих кандидатов, мы испытывали стресс и хотели поскорее завершить кампанию», – пожаловался Хорунжий. «Все известные люди, с которыми работают жители, оказались за бортом! – подтвердила представительница Анастасии Колб. - Я лично пыталась посмотреть в сети «Интернет», какое отношение имеют избранные депутаты к муниципальному образованию, и не нашла ничего, чтобы они что-то делали и хоть как-то общались с жителями».

Тут в процесс вмешался Константин Хрщонович, один из избранных депутатов – активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания», тоже рекомендованный «Умным голосованием». Он сообщил суду, что чиновники Смольного, которые дважды присудили ему победу в конкурсе «Твой бюджет» и профинансировали его инициативы по благоустройству района, могли бы поспорить с тезисом о том, что активист никому в муниципалитете не известен. «У меня вопрос к истице. Вы сама являетесь жителем «Смольнинского»?» – повернулся он к Анастасии Колб. «Нет, не являюсь», – призналась она. «Ясно», – заключил Хрщонович.

Судья, кажется, от процесса получила удовольствие. Прежде чем объявить перерыв в заседании, она даже попросила Константина Хрщоновича рассказать поподробнее о его достижениях на поприще общественной деятельности в «Смольнинском» – в опровержение тезиса истицы и представителя избиркома о том, что избранные депутаты не успели ничем отличиться. Хотя, возможно, судья просто живет на территории муниципалитета – и воспользовалась случаем, чтобы поближе познакомиться со своими новыми депутатами.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»