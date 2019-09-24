В Львове националисты оккупировали здание мэрии, требуя отставки начальника полиции. Он пустил российский уголь в область

На совещание во Львовском городском совете ворвались 50 радикалов, которые потребовали от начальника полиции области написать заявление об увольнении. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Отмечается, что протестующие обвинили руководителя ГУ НП во Львовской области Василия Виконского в силовом разгоне акции протеста и задержании "активистов" во время блокирования вагонов с российским углем на станции Сосновка. За это украинские националисты требуют его увольнения.

Протестующих поддержал председатель Львовской областной администрации Маркиян Мальский, который также предложил правоохранителю уйти в отставку.

"Полиция имеет право на применение силы, но в данном случае эти меры были чрезмерными. Полиция должна быть с народом, и так всегда было на Львовщине", – отметил он.

В свою очередь Виконский отказался писать заявление, отметив, что подаст в отставку только после приказа своего непосредственного руководителя – то есть главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.