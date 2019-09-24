Германия отреагировала на сообщения о визах для жителей Донбасса с паспортами России

МИД Германии прокомментировал сообщения СМИ о том, что немецкие власти выдают визы жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые ранее получили российское гражданство, передает Deutche Welle.

«Как следует из ответа на запрос DW во вторник, 24 сентября, в немецком дипломатическом ведомстве не знают ни единого случая, когда обладатели подобных паспортов получили бы визы. В МИД напомнили, что в то же время жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться за украинским паспортом и въехать на территорию Германии без визы», — говорится в статье.

В МИД Германии также напомнили, что позиция Берлина по вопросу об обращении с паспортами полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В этом заявлении говорилось, что «ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений».

Ранее Bild сообщила, что Германию выдает визы жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами. По информации немецкого издания, федеральное правительство Германии в ответ на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт сообщило, что оно не разделяет обычные российские паспорта с выданными жителям ДНР и ЛНР с апреля текущего года.