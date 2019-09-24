Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму его разговора с украинским президентом Зеленским

Лидер США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что разрешил в среду опубликовать полную стенограмму его недавнего телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вокруг этой беседы разворачивается предвыборный скандал.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

"Я в настоящее время нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляющей нашу Страну, но разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную запись моего телефонного разговора с Президентом Украины Зеленским, – написал Трамп и продолжил. – Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно подходящий звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, НЕТ за услугу! Это не что иное, как продолжение Величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен!"

Реклама



Напомним, буквально вчера Трамп обвинил сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена в получении крупных средств у Украины и Китая и назвал это позором.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер был главой частной украинской газовой компании Burisma Group. Издание отмечало, что расследование могло бы нанести ущерб Байдену, который объявил в апреле об участии в выборах президента США в 2020 году.