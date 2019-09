Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму его разговора с украинским президентом Зеленским

Лидер США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что разрешил в среду опубликовать полную стенограмму его недавнего телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вокруг этой беседы разворачивается предвыборный скандал.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.