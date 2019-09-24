Путин назвал основные достижения российских атомщиков

Нынешнее работников атомной индустрии создало вооружения нового поколения, разработало реакторы на быстрых нейтронах и построило первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов отрасли с Днем работника атомной промышленности, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, благодаря труду работников атомной удалось создать мощный потенциал отрасли, открыть уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения.

«Отмечу, что среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков – создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперёд, развитие атомной генерации по самым современным требованиям безопасности, разработка реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего, завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, значимый вклад в развитие цифровизации, прикладного и фундаментального научного знания», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что богатое технологическое наследие российской атомной промышленности важно задействовать в модернизации экономики, обеспечении обороноспособности страны и укрепления ее конкурентоспособности на глобальных рынках.