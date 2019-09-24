«Я вам как генерал генералу…» Опальный Абакумов записал обращение к начальнику ГУ МВД Петербурга Плугину

Бывший начальник тыла ГУ МВД Петербурга и области Иван Абакумов записал видеообращение к бывшему шефу Роману Плугину, попросив о защите чести и достоинства. Подателя возмутили телевизионные сюжеты, возникшие после возбуждения уголовного дела против Абакумова.

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, функцию «сам себе режиссер» генерал внутренней службы активировал накануне.

«Уважаемый Роман Юрьевич», – начинается трехминутная запись.

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Автор сетует на выпуски новостей, в которых показаны яхта, коттеджи, автомобили. Будто бы они нажиты за время службы. На самом деле, по словам Ивана Абакумова, ему приписали служебный «Гелендваген», который принадлежит ГУ МВД, а недвижимое имущество – престижную квартиру на Шпалерной и сорок соток земли в Ленобласти – он приобрел до назначения на должность замначальника петербургского главка в 2007 году. Особенно Ивана Абакумова возмутила «яхта за миллион евро». Судно тоже приписали ему, но, как генерал уточнил, принадлежит она тому же полицейскому главку на праве оперативного управления.

Посвятив Романа Плугина в сокровища, которые имеются на балансе его ведомства, Иван Абакумов попросил защитить честь и достоинство ведомства, коллектива и лично его – «от клеветы, лжи, которая была показана по телевидению». В письменном заявлении на имя Плугина есть уточнение: «Прошу вас поручить Управлению собственной безопасности ГУ МВД совместно с Правовым управлением ГУ МВД рассмотреть вопрос о защите деловой репутации, в том числе в судебном порядке».

Иван Абакумов 13 сентября стал фигурантом уголовного дела по 327-й статье УК «Подделка документа». Ему вменяется фиктивное лечение, хотя на самом деле генерал отдыхал в Крыму. Судя по обращению бывшего начтыла, возмущает его поведение прессы, которая «проехалась» по его состоянию и приплела лишнего.