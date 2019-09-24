Минэнерго хочет законодательно защитить энергетические объекты России после атаки дронов на Saudi Aramco

Минэнерго рассчитывает предотвратить возможные нападения на энергетические объекты России добившись запрета на несанкционированные полеты беспилотников над отраслевыми предприятиями. Минэнерго планирует начать работу над законопроектом в 2020 году.

«Мы уже понимаем, что, скорее всего, в планах на 2020 год у нас этот вопрос в качестве законодательного решения будет стоять», — сообщила 24 сентября РИА Новости заместитель главы министерства Анастасия Бондаренко

Она уточнила, что предложение законодательно запретить такие полеты поступило в министерство от российских компаний.

Как добавляет РБК, глава министерства Александр Новак ранее говорил, что нужно переоценить и усилить безопасность на объектах нефтедобычи. Заявление министра последовало вскоре после атаки дронов на объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

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Атаки с использованием дронов на объекты Saudi Aramco произошли в ночь на 14 сентября. Добыча нефти в королевстве после нападения упала вдвое. Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Однако Саудовская Аравия и США считают , что за нападениям Стоит Иран. Тегеран свою причастность отрицает.