Следы «Оборонсервиса» заметают в Петербурге. Подруга Васильевой хочет «отстирать» свою биографию

Подруга фаворитки бывшего министра обороны Екатерина Сметанова вернулась к обсуждению дела «Оборонсервиса». Она желает избавиться от судимости раньше, чем это предусматривал приговор.

С представлением об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости со Сметановой УФСИН Петербурга и области обратилось в Смольнинский суд Петербурга, по месту жительства осужденной. Ведомство ссылается на благочинное поведение своей подопечной, которая якобы доказала свое исправление.

Сметанова, считавшаяся подругой руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, была задержана в 2012 году со своим гражданским мужем Максимом Закутайло и в апреле 2016-го приговорена к 4 годам условно с пятилетним испытательным сроком за особо крупное мошенничество и коммерческий подкуп. Ей назначили штраф 6,5 млн рублей.

Сметанова возглавляла коммерческий «Центр правовой поддержки «Эксперт». Компания являлась уполномоченным агентом «Оборонсервиса» по продаже военных активов. Максим Закутайло возглавлял материальный склад Московского округа ВВС и ПВО. Оба какое-то время пробыли под стражей. Закутайло отбыл реальный срок, освободился и вернулся в Петербург.

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В августе 2018 года Екатерина Сметанова уже пыталась через Смольнинский суд освободиться от наказания, но безуспешно. Единственное, чего ей удалось добиться после приговора, – рассрочки штрафа. Она смогла убедить суд, что немедленная выплата 6,5 млн рублей ей не по карману.

Уголовное дело «Оборонсервиса» стоило должности министру обороны Анатолию Сердюкову. Евгения Васильева получила в 2015 году реальный срок, который почти полностью был поглощен домашний арестом в шикарной квартире. Она ненадолго съездила в колонию и вышла по УДО.