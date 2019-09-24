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Финансы
24.09.2019 20:30
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Отрицательные ставки по вкладам: как ЦБ и банки хотят отучить россиян от валюты

Центральный банк обдумывает введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам. Это окончательно похоронит любые нерублевые депозиты и увеличит объем накоплений в трехлитровых банках и под матрасами, - уверяют опрошенные "Фонтанкой" эксперты: веры в крепкий рубль у населения нет.

Отрицательные ставки по вкладам: как ЦБ и банки хотят отучить россиян от валюты

Александр Коряков/Коммерсантъ

Главные лоббисты отрицательных ставок — крупные банки. Им на депозиты несут деньги под пусть и мизерный, но положительный процент, а они размещают эти средства в Европе, где ставки близки к нулю или вообще отрицательные. С исчезновением валютных вкладов исчезнут и гарантии государства по защите этих средств.

О том, что Банк России изучает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам и изучает масштаб проблемы 24 сентября заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с проблемой, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя», — сообщила Данилова.

По сути, повторила то, что Центробанк сообщил в традиционном «Обзоре рисков финансовых рынков» еще 9 сентября: «при размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем, привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством».

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Проще говоря, привлечение депозитов в евро становится для банков затратной операцией и «оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли».

Они и сейчас пытаются снизить издержки — в топ-30 банков уже опустили ставки по вкладам в евро до минимума в 0,01% годовых, хотя еще в мае в ряде крупных банков можно было разместить эту валюту на застрахованную сумму в 1,4 млн рублей под 0,5–1% годовых.

Банк «Авангард», например, в июле и вовсе прекратил прием депозитов от граждан и юрлиц в евро и стал взимать ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов, если сумма вложений превышает 10 тысяч евро.

Новые срочные депозиты в евро не открывают Сбербанк и Альфа-банк. В долларах ставки в среднем по рынку пока выше, но не превышают 2% годовых. Учитывая вновь стартовавший цикл смягчения денежной политики в США и риск появления отрицательных ставок и там, видимо, крупные банки решили перестраховаться сразу во всех валютах.

«ВТБ работает строго в рамках законодательства, которое не допускает отрицательных ставок для счетов физлиц. В этом году ставки по вкладам в евро для физических лиц достигли исторического минимума в 0,01%. При этом у нас нет компенсирующих комиссий для клиентов, размещающих евро. Также стоит отметить, что мы наблюдаем тренд по «перекладыванию» средств клиентов из валюты в рубли», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВТБ.

Но отказать россиянам в валютных доходах не так-то просто. Данилова отметила, что внедрение отрицательных ставок потребует существенного изменения законодательства – согласно Гражданскому кодексу, банк обязуется принять средства на вклад и вернуть их с процентом. И готовить такие корректировки необходимо в правительстве, поскольку Банк России не имеет законодательной инициативы.

Последствия

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Появление отрицательных ставок нивелирует само понятие вклада, – он ничем не будет отличаться от банковской ячейки, где клиент платит за хранение денег. Но в отличие от неё, еще теперь сможет и терять средства.

«В российском законодательстве предусмотрена безусловная гарантия возврата вкладчику «тела» вклада – изначально внесенных средств, без учета начисленных процентов. Очевидно, что отрицательная процентная ставка противоречит данной норме. Иными словами, такие вклады выпадут из системы гарантирования. Более того, их, вероятно, придется признать финансовыми инструментами в иностранной валюте, недоступными неквалифицированным инвесторам», – говорит директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.

Валютный вклад неинтересен с точки зрения ставки и сейчас, но с отрицательной процентной ставкой «умрет» совсем. И делается это, по мнению старшего аналитика «ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой для того, чтобы организовать приток средств в экономику.

«Отрицательная процентная ставка по депозиту означает, что не банк будет вам платить за пользование деньгами, а вы банку – за хранение и обслуживание. Этот механизм используется, когда на банковских счетах осели большие суммы, в то время как экономика и бизнес нуждаются в притоке финансов. Вводя отрицательную ставку по депозитам, банк стимулирует владельцев денег использовать их в реальной жизни. Так активизируется финансовая система», – отметила Бодрова.

Но вот уверенности, что все средства с валютных депозитов пойдут в экономику и конвертируются в рубли, у игроков рынка нет.

«Курс на дедолларизацию экономики был объявлен в позапрошлом году. Для этого проводится целый комплекс мероприятий: повышены отчисления в АСВ от валютных вкладов, если банки кредитуют в валюте, они обязаны доформировывать больший процент резервов. То есть идет выдавливание. Население хранить на счетах валюту под отрицательную ставку не будет— последнее заберут и положат под подушку, ведь альтернативы ей нет, как и веры в наш крепкий рубль».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

По данным ЦБ на 1 сентября 2019 года объем вкладов в валюте в рублевом эквиваленте составил 6,35 трлн рублей. За месяц эта сумма выросла на 3,7%. С начала года рост вкладов в валюте составил 3,9%. Рублевые вклады за август увеличились на 0,8%, до 23,11 трлн рублей (+3,4% к январю).

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