Израиль назвал виновного в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Иран несет ответственность от А до Я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений», — цитирует лидера Израиля 24 сентября Lenta.ru со ссылкой на The Times of Israel. Он также призвал международное сообщество присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран. «Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана», — подчеркнул Нетаньньяху.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3.

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В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.