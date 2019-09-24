ГУП «ТЭК СПб» заявило о намерении банкротить шесть управляющих компаний из холдинга ПАО «ГИТ»

ГУП «ТЭК СПб» обратится в арбитражный суд с заявлениями о признании банкротами ООО «Доверие», ООО «УК «Евротракт», ООО «УК «Невская 40», ООО «ЖКС №3», ООО «УО «Профсервис» и ООО «ГК «Универсальный страж».

Как сообщили теплоэнергетики 24 сентября, к осени 2019 года задолженность компаний холдинга составила около 750 миллионов рублей. В связи с этим ГУП «ТЭК СПб» приняло решение обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании компаний банкротами. В сферу обслуживания этих компаний, согласно реестру лицензий ГЖИ, входит более 300 домов в различных районах.

«В рамках дела о банкротстве ТЭК планирует инициировать рассмотрение вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей должников и иных контролирующих их лиц по долгам за поставленное в многоквартирные дома и оплаченное жителями тепло», – уточняет предприятие.

«ГУП ТЭК надо написать релиз, чтобы получить деньги, а нам надо провести огромную работу с жителями и городом, причем во многом за ГУП ТЭК и бесплатно, чтобы вернуть им же чужие долги, – сообщил директор ПАО «ГИТ» Сергей Минко. – Упомянутая компания «Профсервис» за 9 месяцев 2019 года полностью погасила задолженность перед ТГК-1 и более чем на 30% сократила задолженность перед ГУП ТЭК. Фигурирующая цифра общей задолженности по компаниям также сократилась за 9 месяцев с 764 000 000 до 719 000 000 – это уже почти на 10%».

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По словам Минко, управляющие компании должны не потому, что куда-то потратили эти деньги, а потому, что долг рисуется на бумаге в течение многих лет – за абонентов, которые не платят деньги. Все компании куплены холдингом с уже сформированными многолетними долгами, и это, по сути, мертвый груз. «Фактически ГУП ТЭК, требуя деньги с управляющих компаний за старые долги жителей, просто отнимает деньги у тех, кто платит сейчас – потому что это их деньги, – говорит Минко. – Почему федеральная ТГК-1 эффективна и перешла на прямые договоры уже давно и у нас (и у других) перед ней нет долгов, а городская ГУП ТЭК не эффективна и ей все должны? Именно поэтому. Мы уверены, что с новым руководством ГУП ТЭК поменяет подходы к работе и начнет реально решать проблемы и работать, а не перекладывать ответственность и работу на других».

Летом в ГУП ТЭК сменилось руководство: вместо Игоря Федорова предприятие возглавил Иван Болтенков.