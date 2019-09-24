«Международный банк Санкт-Петербург» признан банкротом в первой инстанции

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 24 сентября признал банкротом АО «Международный банк Санкт-Петербург», сообщили «Фонтанке» два независимых источника.

Иск о несостоятельности Центробанк подавал еще в ноябре 2018 года. За это время процесс прошел несколько стадий. Сейчас все еще рассматривается несколько ходатайств, в том числе оспаривающих начисление топ-менеджменту МБСПб «золотых парашютов» (около 83 млн рублей) перед крахом банка.

Источник «Фонтанки» подчеркнул, что сегодняшнее решение суда еще не вступило в законую силу и «обязательно будет обжаловаться».

Временная администрация в лице «Агентства по страхованию вкладов» была введена в МБСПб почти год назад. Через несколько месяцев ЦБ распространил информацию о наличии «признаков вывода активов» из банка перед самым отзывом лицензии. Его основной акционер Сергей Бажанов парировал обвинения словами о том, что как раз отзыв лицензии лишил МБСПБ возможности исполнять обязательства.

За время, прошедшее с даты краха банка, сам Сергей Бажанов столкнулся с неожиданным для себя коварством и был вынужден предать публичности некоторые сделки, касавшиеся его личных активов. Один из собеседников «Фонтанки» отметил, что едва ли не меньше всех в банкротстве банка заинтересована семья Сергея Бажанова, у которой на счетах в нем «зависло» около 1 млрд рублей. Возвращать их в случае распродажи активов с молотка будет крайне проблематично.