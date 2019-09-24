Прокуратура Петербурга отменила свою отмену. Как восемь генералов столкнулись из-за одного больничного генерала Абакумова

Прокурор Петербурга реанимировал уголовное дело в отношении генерала полицейского главка Абакумова. Это произошло в первый же день после выхода Сергея Литвиненко из отпуска.

Сергей Литвиненко//Александр Коряков/Коммерсантъ

Так история с медицинской справкой превратилась во внутриведомственную эпопею с сочным медиасопровождением. «Фонтанка» подсчитала число вовлеченных генералов. Плюс к ним едет Юрий Чайка.

По информации «Фонтанки», к утру 24 сентября прокурор Петербурга Сергей Литвиненко отменил постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова.

«Фонтанка» сообщала, что 13 сентября Следственный комитет Петербурга возбудил это уголовное дело по части третьей статьи 327 УК – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей». Тогда сотрудники ГУСБ МВД предоставили в СК материалы о том, что 7 июня экс-заместитель по тылу начальника ГУ МВД Абакумов фиктивно лег в начале июня в больницу Тосно, – в действительности выехал в Крым, а после предоставил в кадры главка выписку из медицинской карты.

Также «Фонтанка» информировала, что через три дня, 16 сентября, заместитель прокурора Петербурга Иван Еремеев признал возбуждение данного дела незаконным. Здесь логика надзора основывалась на том, что согласно совместному приказу Минздрава и МВД выписка, которую Абакумов предоставил, не является официальным документом. Следовательно, подделывать было нечего.

Реклама



В тот же день Следственный комитет обжаловал прокурорское решение.

Несмотря на несущественность возможного нарушения Абакумова и малозначительность самого уголовного преследования, новости привлекли интерес СМИ. Так, например, за прошедшие дни наши телевизионные коллеги показали ряд оригинальных сюжетов как об Абакумове, так и о руководителях городской прокуратуры.

Не исключено, что внимание медиа подтолкнуло прокурора Петербурга Литвиненко 23 сентября, в первый же день после выхода из отпуска, окунуться в неожиданно резонансную проблему. По данным «Фонтанки», к вечеру того же дня Сергей Литвиненко и принял решение об отмене предыдущего решения своего же заместителя.

«Фонтанка» решила подсчитать задействованных в этой схеме высших силовых лиц Петербурга.

Первоначальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении генерала Абакумова принимал, соответственно, глава СК Петербурга, генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус. По данным нашего издания, предварительно он общался с начальником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, генерал-майором полиции Романом Плугиным. Что естественно.

Перед тем как заместитель прокурора Петербурга, государственный советник юстиции 3-го класса (то есть генерал-майор) Иван Еремеев подписал постановление об отмене уголовного дела, он провел совещание с первым заместителем прокурора Петербурга, государственным советником 3-го класса (еще раз – генерал-майор) Эдуардом Артюховым. Более того, по информации нашего собеседника в городском суде Петербурга, они советовались по этому вопросу с председателем Горсуда, Алексеем Лаковым. Кстати, согласно судейской квалификации классов, его статус соответствует генеральскому.

Повторим, отменил постановление своего заместителя прокурор Петербурга, государственный советник 2-го класса (генерал-лейтенант) Сергей Литвиненко.

Реклама





Если учесть, что предметом спора является генерал-майор внутренней службы Иван Абакумов, которого, безусловно, поддерживает экс-начальник ГУ МВД, советник министра МВД, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, то в этой виртуальной дискуссии задействовано, извините, восемь генералов, включая Абакумова.

При этом «Фонтанка» не упоминает десятки исполнителей среднего звена. От сотрудников собственной безопасности петербургского главка – до следователя в звании майора юстиции, на которого и свалилась исключительно процессуальная удача.

«Фонтанке» известно, что ситуация с возбуждениями и отменой дела по Абакумову не добавила позитивных эмоций большинству участников этого процесса. Некоторые из них перезваниваются в стиле конструктивных претензий, некоторые сами уже не рады сюжету.

Напомним, что генерал Иван Абакумов с июня этого года освобожден от должности заместителя начальника ГУ МВД, находится в распоряжении кадров. Что касается вновь вмененной ему статьи № 327, то это чрезвычайная легкая норма закона.

Также «Фонтанке» известно, что в пятницу, 27 сентября, в Петербург приезжает генеральный прокурор России Юрий Чайка. Здравый смысл подсказывает – не по этому поводу.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"