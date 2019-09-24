В МВД рассказали про несколько десятков жертв банды, убившей Михаила Круга

Банда «Тверские волки», в которую входил убивший Михаила Круга Дмитрий Веселов, была причастна к гибели примерно трех десятков человек. Об этом заявил заместитель главы Управления уголовного розыска УМВД РФ по Тверской области Денис Гуреев, передает 24 сентября РИА Новости.

Он рассказал, что на счету организованной преступной группы двойные и тройные убийства, а также случай устранения сразу четырех человек. Среди жертв оказались не только убитые по заказу лица, но и некоторые участники банды. В основном преступления совершались с 2000-го по 2006 год.

Ранее Следственный комитет заявил, что установил все детали убийства певца Михаила Круга в 2002 году. Дело прекращено спустя 17 лет за смертью убийцы. По данным ведомства, убийство совершил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, который вместе с другим участником группировки, Александром Агеевым, забрался в дом певца, чтобы похитить антиквариат и ценности. Планировалось не просто ограбление: заказчик – криминальный авторитет по прозвищу Лом, который умер в 2006 году, – хотел инсценировать поимку грабителей, чтобы Михаил Круг почувствовал себя ему обязанным, а впоследствии стал выплачивать часть концертных гонораров. Однако певец неожиданно вернулся домой и вспугнул Агеева и Веселова. Последний долго думать не стал и два раза выстрелил в певца. Тот скончался в больнице.

Самого Дмитрия Веселова в марте 2003 года убил один из «Тверских волков», Александр Осипов: он был поклонником творчества Круга, лично знал исполнителя и отомстил за его смерть.