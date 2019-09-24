Министр торговли США уснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН

Министр торговли США Уилбур Росс, судя по всему, заснул, слушая выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNBC.

Commerce Secretary Wilbur Ross sleeps at Trump's United Nations speech https://t.co/R9PeVcVMXa — CNBC International (@CNBCi) September 24, 2019

По данным канала, в ходе выступления президента глаза Росса были закрыты на протяжении 15 минут, в том числе пока Трамп говорил о близкой министру теме – перспективах торгового соглашения между США и Китаем. Кроме того, глаза Росса оставались закрытыми и во время рассуждений Трампа о позиции США по Ирану.

Росс, которому в ноябре исполнится 82 года, проспал не всю речь Трампа, но, когда он открыл глаза, он все еще выглядел сонным, передает телеканал. Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, в отличие от Росса, похоже, внимательно слушали выступление президента, отмечает CNBC.