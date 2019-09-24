В доме на 7-й Советской починили лифт. Жильцы говорят, что в его ожидании выросло поколение

Обитатели дореволюционного дома в центре Петербурга избавлены от ежедневного вынужденного фитнеса и теперь могут добираться до квартир на лифте. Запуск вышел праздничным: говорят, дыхалку тренируют с начала века.

«Кажется, первый шаг к изгнанию привидений из дома №4 по 7-й Советской улице уже сделан. Вчера лифт был торжественно запущен!» – сообщили 24 сентября в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Оборудование испытали, его возвращение к жизни отметили воздушными шариками. В комментариях жители назвали это не иначе как чудом. По их словам, подъёмник вышел из строя 20 лет назад, многолетние жалобы запуску не помогали. После вмешательства активистов и обращения к главе района его отремонтировали за неделю.

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В пресс-службе администрации Центрального района «Фонтанке» подтвердили, что от жильцов на имя Максима Мейксина поступило письмо, после которого лифт починили. Более ранних обращений не припомнили. По данным чиновников, подъёмник стоит на обслуживании у фирмы ОТИС, но ездить он перестал до того, как перешёл к ней от другой компании. Назвать точный срок простоя в администрации не взялись.

В жалобе, поступившей на портал «Наш Санкт-Петербург» в мае, сказано, что лифт во 2-й парадной перестал работать с 2000 года. Решить проблему ЖКС №3 в очередной раз просили годом ранее, ОТИС на тот момент готовил коммерческое предложение.

«Ничего не сделано до сих пор! Пожилому человеку трудно выйти на улицу с 5-го этажа», – пишет Павел.

В доме №4 по 7-й Советской шесть этажей, пять парадных. Здание в стиле модерн построено в 1906 году, в 1999-м реконструировано. Через два года КГИОП включил его в перечень объектов выявленного культурного наследия как доходный дом Екимова.